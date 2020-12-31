Вторичная недвижимость в Испании за год подорожала почти на процент

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Цены на вторичное жильё в Испании в 2020 году подросли на 0,9% до 1779 евро за квадратный метр. Об этом свидетельствуют данные портала Idealista.
Только в трёх автономных сообществах отмечено снижение цен: в Кастилии-и-Леоне на 2,3%, в Галисии на 0,7% и в Кантабрии на 0,4%.
Больше всего цены выросли в Эстремадуре (на 4,5%), Ла-Рохе (3,8%), Стране Басков (3,2%) и Наварре (2,9%). В Мадриде рост составил 1,7%. В Каталонии — 1,2%.
Несмотря на прогнозы многих аналитиков, весьма вероятно, что цены на жильё в 2021 году будут вести себя так же, как в этом, считают эксперты Idealista. Предпринимаемые ЕЦБ шаги, минимальные ставки по ипотечным кредитам, стабильность жилья по сравнению с другими активами и надежда на быстрое восстановление — всё это приведёт к умеренному росту цен.