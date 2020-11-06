Власти Мадрида превратят 200 торговых помещений в социальное жильё

Власти Мадрида работают над новым проектом. Планируется превратить 200 помещений, в которых когда-то располагались магазины, в социальное жильё. Об этом рассказал представитель мэрии Давид Перес.
«Наша цель — создать больше социальной недвижимости для нуждающихся семей», - объяснил он. Для этого подойдут не все объекты, а лишь те, которые соответствуют минимальным требованиям для жилой недвижимости. Например, их площадь должна составлять не меньше 38 квадратных метров. Должна быть нормальная вентиляционная система. И т.д.
Сейчас в столичной автономии начитывается 1327 подходящих торговых помещений.Темы: Недвижимость Мадрид