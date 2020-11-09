Почти 65% испанцев хотели бы сменить жильё

Пандемия и изоляция заставили испанцев изменить свои жилищные предпочтения. Настолько, что 65% из них хотят теперь переехать. Таковы данные «Исследования сектора недвижимости и Covid в Испании», подготовленного компанией Century21.
При этом 30% хотели бы переехать, но у них нет на это денег. А ещё 10% отпадает из-за нежелания возиться с документами и переездом.
Девять из десяти респондентов во время домашнего заточения критически оценили своё жильё и нашли в нём хотя бы один недостаток. Как правило, это отсутствие балкона или террасы. В идеале все хотели бы иметь свой сад.
Немаловажным фактором стало и отсутствие нормального рабочего места для удалёнки. Также многим доставляет дискомфорт слишком ограниченное пространство для детских игр.
Если резюмировать, то в основном испанцы хотели бы сменить своё жильё на более просторное, где у каждого члена семьи был бы свой уголок и существовала бы возможность дышать свежим воздухом, не нарушая карантина.Темы: Недвижимость