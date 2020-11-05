В Испании выставили на продажу 4500 объектов недвижимости со скидками до 40%

Банк Bankia через агентство Haya Real Estate устроил распродажу недвижимости в Испании. Акция House Friday распространяется на 4500 объектов. Скидки достигают 40%.
На продажу выставили около 2000 объектов жилой недвижимости, более 1000 гаражей и складских помещений. Остальное — офисы, коммерческая недвижимость, земельные участки. В основном они сосредоточены в Валенсии, Андалусии, Мурсии и Каталонии.
Например, квартиру с двумя с спальнями возле Гандии можно купить за 90 тысяч евро. Трёхкомнатную квартиру в 20 минутах от Валенсии — за 96 тысяч евро. Дом площадью 270 квадратных метров в провинции Барселоне, продаётся за 300 тысяч евро.
Скидки будут действовать до 15 декабря.Темы: Недвижимость Бизнес