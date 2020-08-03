Власти Мадрида открыли муниципальную службу «антиокупас»

В Мадриде открывается офис муниципальной службы «антиокупас», который будет помогать владельцам жилья, столкнувшимся с захватом их собственности. Об этом заявила вице-мэр Мадрида Бегонья Вильясис.
Новая служба будет предоставлять бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с окупас. Прежде всего, это будет информационная поддержка для тех, кто обнаружил в своём доме посторонних и не знает, что с этим делать. По словам чиновницы, столичные власти категорически осуждают захват жилья и считают, что это в лучшем случае доставляет владельцам и их соседям неудобство, а в худшем способствует торговле наркотиками и другим преступлениям.
Иногда доходит до абсурда: пустующий дом проще снести, чем ждать, пока там поселятся окупас. На такие работы по сносу зданий мэрия выделила 1,5 млн евро.
«Окупас» активизировались в Испании во время и после карантина. То и дело испанские СМИ публикуют курьёзные новости о захвате чужого жилья. Так, получила огласку история с захватом квартиры в Луго, где "окупас" сами позвонили в полицию и пожаловались на бестактность хозяев. А на прошлой неделе стало известно о том, что непрошеные гости сорвали отпуск владельцам виллы в Аликанте.Темы: Недвижимость Мадрид