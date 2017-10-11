Власти Барселоны и ее пригородов обеспечат жителей доступным жильем

Власти Барселоны и ее пригородов намерены создать государственно-частную компанию, которая предложит потенциальным съемщикам квартиры в среднем за 500 евро в месяц. Как сообщает La Vanguardia, эта инициатива направлена на определенный и достаточно многочисленный сегмент населения: как правило, это семьи, которые имеют работу и приемлемый уровень дохода, но вместе с тем не могут позволить себе аренду в силу стремительно растущих цен и не имеют доступа к субсидиям, так как не подпадают под категорию социально уязвимых.