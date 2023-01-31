Власти Балеарских островов могут ограничить покупку недвижимости для иностранцев

Правительство Балеарских островов поручило создать комиссию, которая изучит целесообразность введения ограничений на покупку недвижимости для тех, кто живёт на архипелаге меньше пяти лет. И хотя ограничения касаются в том числе и испанцев, затронут они прежде всего иностранцев-нерезидентов.

Таким способом местные власти хотят бороться с ростом цен на жильё, которые в 2022 году выросли на 10,5% до 3706 евро за квадратный метр, обогнав Мадрид (3122 евро) и Каталонию (2333 евро). А по сравнению с показателями 2020 года цены подскочили на 20,5%. Ажиотажный спрос на балеарскую недвижимость подогревают как раз иностранцы.

Впрочем, есть сомнения в том, что правительство Балеарских островов сможет протолкнуть этот законопроект. Хотя бы потому, что в соответствии с правилами Евросоюза его граждане и их деньги могут свободно перемещаться по всем 27 странам сообщества. Однако есть и исключения. Сможет ли Майорка стать одним из них, покажет время.