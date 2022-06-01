Валенсия стала центром притяжения для цифровых кочевников

Удалённые работники со всего мира устремились в Валенсию, пишет издание Valenciaplaza. Причин несколько.

Во-первых, Испания дала зелёный свет тем, кто работает удалённо, и начала внедрять визу Digital Nomad. А Валенсия в последнее время стабильно входит в разные рейтинги комфортных городов.

Но и до введения такой визы Валенсия пользовалась популярностью у цифровых кочевников. И не только иностранцев. Многие испанцы, не привязанные к офису, предпочитали жить именно здесь. Издание объясняет это «климатом, качеством жизни и привлекательными по сравнению с другими крупными городами ценами. Приток удалёнщиков начался ещё в пандемию.

Сейчас, помимо испанцев, в Валенсии много дистанционных работников из Аргентины, Бразилии, Франции, Бельгии и России.

Такая популярность не могла не отразиться на рынке недвижимости. Спрос большой. Самые популярные районы у «кочевников» — Русафа и почти весь центр. Клиенты платёжеспособные. Обычно ищут жильё за 1200 — 1500 евро в месяц.