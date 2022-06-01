Где купить дешёвую квартиру в Испанию?

Если денег совсем мало, а нужно жильё в Испании, можно присмотреться к провинции Толедо. Там расположен милый муниципалитет Алькаудете-де-ла-Хара с самой дешёвой недвижимостью в стране. Средняя стоимость квадратного метра — 284 евро.

Если хочется ближе в столице, то подойдёт Тьелмес — городок в автономном сообществе Мадрид. Тут самое дешёвое жильё в регионе, 746 евро за квадрат. До Мадрида — час на машине.

В Каталонии обратите внимание на Линьолу. Это в Лериде. 470 евро за метр.

В Валенсии дешевле всего в Вильяфранка-дель-Сид (Кастельон) — 353 евро.

В Андалусии — Бельмес (353 евро).

На Балеарских островах очень дёшево не получится. Мария-да-ла-Салюд — 1199 евро.

На Канарах — Танке (Тенерифе). 931 евро.

Источник: Idealista

На фото — Алькаудете-де-ла-Хара