Где купить дешёвую квартиру в Испанию?

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Если денег совсем мало, а нужно жильё в Испании, можно присмотреться к провинции Толедо. Там расположен милый муниципалитет Алькаудете-де-ла-Хара с самой дешёвой недвижимостью в стране. Средняя стоимость квадратного метра — 284 евро.
Если хочется ближе в столице, то подойдёт Тьелмес — городок в автономном сообществе Мадрид. Тут самое дешёвое жильё в регионе, 746 евро за квадрат. До Мадрида — час на машине.
В Каталонии обратите внимание на Линьолу. Это в Лериде. 470 евро за метр.
В Валенсии дешевле всего в Вильяфранка-дель-Сид (Кастельон) — 353 евро.
В Андалусии — Бельмес (353 евро).
На Балеарских островах очень дёшево не получится. Мария-да-ла-Салюд — 1199 евро.
На Канарах — Танке (Тенерифе). 931 евро.
Источник: Idealista
На фото — Алькаудете-де-ла-Хара