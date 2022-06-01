В Валенсии появятся зоны с особенно чистым воздухом. Цены на жильё в этих районах скоро могут прилично вырасти

В следующем году испанские города с населением более 50 тысяч жителей должны будут выделить зоны с низким уровнем выбросов. И Валенсия уже определилась, пишет телеграм-канал "Недвижимость в Испании".

В городе будет пять зон с особенно чистым воздухом. Въезд автомобилей ограничат, а правила парковки ужесточат. Для жителей этих районов, вероятно, будет сделано исключение.

Две такие зоны появятся на севере: одна на территории кампуса Политехнического университета, а другая между старым руслом Турии, кольцевой дорогой и пляжем Мальварроса.

На юге — ещё две зоны. Одна на правом берегу Турии до дороги V-30 (включая районы Насарет и Пинедо). Вторая охватит кварталы между V-30 и южной частью кольца.

И ещё одна зона будет прямо в центре — между улицами Колон, Хатива, Гильем-де-Кастро и правым берегом старого русла Турии. Причём здесь ограничения будут самые строгие.