В Стране Басков церковь превратили в необычный жилой дом

На рынке испанской недвижимости появился интересный объект — жилой особняк, в который превратили полуразрушенную церковь начала XVI века. Авторитетный архитектурный журнал Dwell включил его в топ-10 отреставрированных зданий.
Дом находится в провинции Бискайя на участке, окружённом лесами и горами. Площадь дома — около 250 квадратных метров. Помимо просторных общих комнат, здесь есть три спальни и три ванные комнаты.
Дом продаётся вместе с коллекцией произведений искусства и мебелью. За 1,6 млн евро.
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