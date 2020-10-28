Испанцы стали реже брать ипотеку

Число ипотечных кредитов, выданных в Испании в августе составило 19 825. Это на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Национальный институт статистики.
При этом выросла средняя сумму ипотеки — на 4% до 134 678 евро. Также увеличилась и общая сумма заёмных средств — на 0,5% до 2,67 млрд евро. Гораздо более значительно падение в месячном выражении. Так, в августе в Испании выдано на 23,8% меньше ипотечных кредитов, чем в июле.
В последний месяц лета больше всего кредитов на покупку жилья взяли в Андалусии (3 689), Мадриде (3 059) и Каталонии (2 787).Темы: Недвижимость Бизнес