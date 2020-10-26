Прогнозы S&P указывают на подходящий момент для покупки недвижимости в Испании

Рейтинговое агентство Standard &Poor's (S&P) опубликовало прогноз изменения цен на недвижимость в разных странах Европы. Испания фигурирует в нём как одна из стран, где ожидаются наиболее существенные колебания цен. Так, аналитики S&P ожидают сначала падение (которое происходит уже сейчас), а затем скорый рост цен.
По итогам текущего года испанская недвижимость подешевеет на 1,4% из-за последствий пандемии коронавируса. Но уже в 2021-м цены вырастут на 1,8%. А в 2022-м — на 4,5%. В 2023-м — на 3,6%.
Если верить прогнозам S&P, подобный рост цен ожидается во многих европейских странах. Например, в Германии в следующем году он составит 2%, а в последующие два года — 4,4% и 4,1% соответственно. В Португалии — 1,2%, 5% и 4,5%. Однако недвижимость Италии, по мнению аналитиков, ждёт падение цен на 0,5% в 2021 году. А дальше — скромный рост на 0,5% и 1%.Темы: Недвижимость Бизнес В мире