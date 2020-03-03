В Москве в апреле пройдёт выставка испанской недвижимости SPEX

В Москве 10-12 апреля пройдёт пятая выставка испанской недвижимости SPEX. "Решительный шаг — какой он? Вложить ли свои средства в зарубежную недвижимость, чтобы получить доход? Покинуть ли место своего рождения, чтобы сделать домом другую страну, связать с ней будущее своей семьи? Выгоды таких решений легко просчитываются, перспективы неодолимо манят. Дело за малым — взвесить все риски, ознакомиться с нюансами, получить максимальное количество подлинной, корректной информации, завести знакомства с надежными партнерами. Именно за этим стоит прийти на выставку испанской недвижимости SPEX", - отмечают организаторы мероприятия.

Несколько десятков компаний с многолетним опытом на рынке недвижимости Испании будут представлять свои услуги в рамках SPEX. В их числе — застройщики, юристы, риелторы, управляющие организации. Прямо на выставке можно будет получить консультацию по покупке жилья или коммерческой недвижимости, по схемам получения ВНЖ и гражданства, узнать о тенденциях рынков недвижимости разных регионов Испании, ознакомиться с реальными, не «архивными» объектами, доступными к покупке в любой момент.

"Приходите на выставку, чтобы узнать ответы на самые горячие вопросы, связанные с инвестициями в испанскую недвижимость и переездом в Испанию", - говорится в пресс-релизе. Спикеры деловой программы в течение трех дней будут читать семинары о налогах в Испании и их оптимизации, о снижении валютных рисков, о выгодных инвестиционных направлениях. Они подробно осветят региональные особенности - чем Коста Бланка отличается от Коста Брава, в чем преимущества Барселоны перед Мадридом, какие объекты стоит купить в Марбелье, Торревьехе или Валенсии. И наконец, что обычно привлекает самое пристальное внимание слушателей, спикеры расскажут о своем собственном опыте инвестиций, переезда и поделятся практическими советами, при помощи которых процесс адаптации в незнакомых условиях станет легче и безопаснее.

Выставка испанской недвижимости SPEX проводится уже в пятый раз. Каждая следующая привлекает больше и больше гостей и профессионалов рынка. Многие возвращаются сюда раз за разом, так как знают, что найдут здесь интересные семинары, надежных экспонентов, которые отвечают за свои услуги, высокий уровень внимания к гостям и комфортную, дружественную атмосферу профессионального мероприятия, собирающего под одной крышей единомышленников.

Этой весной выставка SPEX проводится в рамках выставки-форума зарубежной недвижимости MIPIF. Вы сможете ознакомиться с объектами и услугами не только испанского рынка недвижимости, но также рынков других стран: Италии, Кипра, Германии, Франции и многих других. Как и на SPEX, на MIPIF в течение всей выставки будут выступать спикеры с семинарами по своим профильным странам.

На сайте Spainpropertyexpo.ru можно получить свое бесплатное именное приглашение на выставку испанской недвижимости SPEX, которая пройдет c 10 по 12 апреля в Москве по адресу Краснопролетарская улица, дом 36, Amber Plaza. Читайте интересные статьи по инвестициям в зарубежную недвижимость, жизни в других странах и переезде на ПМЖ в соцсетях (Facebook, Яндекс.Дзен, Instagram). Подпишитесь на Телеграм-канал MIPIF, чтобы узнать темы Деловой программы выставок.