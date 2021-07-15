В Марбелье построят пять вилл с дизайном от Karl Lagerfeld

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Модный дом Karl Lagerfeld теперь займётся и архитектурой. В Марбелье на участке в 9 тысяч квадратных метров появятся пять вилл, которые спроектирует компания покойного немецкого дизайнера Карла Лагерфельда. Те, кто его знал, говорят, что Лагерфельд испытывал огромную страсть к архитектуре и дизайну интерьеров.
Реализацией проекта займется испанский девелопер Sierra Blanca Estates, который воплотит в жизнь этот эксклюзивный проект, а креативное руководство и дизайн пространств будет осуществляться компанией Karl Lagerfeld при поддержке The One Atelier.
Участок, на котором вырастут виллы, расположен между горным массивом и средиземноморским побережьем Марбельи. Элитный жилой комплекс будет состоять из пяти уникальных вилл площадью от 500 до 900 квадратных метров. Каждая резиденция, построенная из экологически чистых материалов, будет концептуально спроектирована с учетом природной, географической и культурной самобытности окружающей среды.