В Малаге продают дом, где проводил лето Федерико Гарсиа Лорка

Знаменитый испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка часто проводил лето в муниципалитете Нерха (Малага), где у его семьи был большой дом с восхитительным видом на море. Теперь племянницы поэта решили выставить его на продажу за 3 млн евро.
Дом расположен совсем близко от популярной среди туристов смотровой площадки «Балкон Европы». Его площадь — 300 квадратных метров, а площадь участка — 1300. В доме два этажа и огромная терраса на 200 метров. Есть пять спален и пять ванных комнат. Участок перед домом — это просто земля, на которой можно построить что-то ещё.
Известно, что в этом доме Лорка провёл как минимум несколько летних сезонов в 20-х и 30-х годах прошлого столетия. Его потомкам удалось сохранить мебель, элементы декора, посуду и вообще аутентичность дома, которому уже больше 100 лет.
Темы: Недвижимость Малага