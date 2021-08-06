В Каталонии продают деревню с 7 домами, бассейном и теннисным кортом

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В провинции Лерида (Каталония) за 990 тысяч евро на продажу выставлена целая небольшая деревня.
За эти деньги покупатель получит семь домов и ещё множество мелких построек, фруктовые сады и участок леса. Кроме того, на территории деревни есть теннисные корты и бассейн. Рядом — горы и река Сегре.
Объявление появилось на портале Idealista. Продавцы говорят, что объект идеально подходит для загородного отдыха, рыбалки, рафтинга, парапланеризма, дельтапланеризма, альпинизма, охоты.