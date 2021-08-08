В Барселоне арендодателя оштрафовали на 45 тыс. евро за отказ сдать квартиру марокканцу

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IT-специалист из Марокко столкнулся с неприятной ситуацией в Барселоне. Он решил снять квартиру в Барселоне недалеко от работы, в районе Барселонета. Мужчина собрал все необходимые документы и сделал запрос в агентство недвижимости, которое занималось сдачей объекта. Но получил отказ.
В агентстве утверждали, что квартиру уже сдали другому клиенту, и что дело совсем не в национальности марокканца. Но тот решил это проверить и попросил своего друга — аргентинца с белой кожей — сделать запрос. Тот представился потенциальным квартиросъёмщиком и сразу получил утвердительный ответ. Его заверили, что объект свободен.
Тогда марокканец написал заявление в Отдел по вопросам дискриминации при мэрии Барселоны. Было возбуждено административное дело. В результате в его пользу был выписан штраф в размере 45 тысяч евро.