В Испании не хватает строителей

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По данным опроса экономически активного населения Испании, во втором квартале текущего года строительство стало одним из локомотивов роста на рынке труда. Этот сектор занимает второе место по росту числа новых работников, уступая только сфере услуг.
За три месяца работу, связанную со строительством в Испании, нашли 63 100 человек. Для сравнения: за весь прошлый год прирост составил 155 800 работников. По итогам второго квартала 2021 года, в строительстве в Испании заняты 1,32 миллиона человек. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.
В 2008 году, перед тем, как на рынке испанского жилья лопнул пузырь, число занятых в строительстве превышало 2,6 миллиона человек.
При этом сейчас, по данным Национальной строительной конфедерации (CNC), в стране не хватает еще около 700 000 рабочих.
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