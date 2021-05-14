В Испании взлетели продажи жилья

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В марте продажи жилья в Испании выросли на 32,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, когда в стране было объявлено состояние тревоги из-за пандемии коронавируса, парализовавшего рынок недвижимости. Об этом сообщает в пятницу Национальный институт статистики (INE).
За первый весенний месяц в Испании продано 47 332 объектов жилой недвижимости. Это самый высокий показатель с июля 2019 года. По сравнению с февралем число сделок выросло на 9,6%.
В марте 78,6% продаж пришлось на вторичную недвижимость и 21,4% — на новостройки.
Продажи упали только на Балеарских островах (на 3% по сравнению с прошлогодними). А наибольший рост отмечен в автономном сообществе Мадрид (59,2%); Кантабрии (56,9%); Ла-Риохе (55,6%) и Астурии (52,4%).