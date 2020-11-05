Цены на вторичку в Испании подросли на 0,5% в октябре

Вторичная недвижимость в Испании за октябрь, по данным аналитиков портала Idealista, подорожала на 0,5%. Средняя цена на квадратный метр зафиксирована на уровне 1752 евро. Если сравнивать поквартально, то цены выросли на 4,4%, а по сравнению с октябрём 2019 года — на 0,6%.
Цены на вторичку выросли в 14 регионах. Но больше всего в Эстремадуре (на 1,6%), Арагоне (1,1%) и Валенсии (0,9%).
Самая дорогая вторичная недвижимость — на Балеарских островах (3 059 евро за квадрат), в Валенсии (2 798 евро) и Стране Басков (2 664 евро). А самая доступная — в Кастилии-ла-Манче (854 евро), Эстремадуре (909 евро) и Мурсии (1 048 евро).
Что касается конкретных городов, то самый значительный рост произошёл в Уэльве (на 2,8%). А вот в Куэнке цены упали на 2,6%.
В Мадриде (городе) вторичная недвижимость подешевела на 0,4%. А в Барселоне цены не изменились.
Крупным городом с самой дорогой недвижимостью стал Сан-Себастьян (4 836 евро за квадратный метр). Далее идут Барселона (4 082 евро) и Мадрид (3 652). Самой доступной столицей провинции признана каталонская Лерида (1 046 евро).Темы: Недвижимость Бизнес