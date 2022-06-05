В Испании выставили на продажу квартиры на побережье от 66 тысяч евро

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Обычно недвижимость ищут на профильный сайтах, но в случае Испании стоит также заглянуть на официальный портал Государственного вестника (BOE), где иногда публикуются интересные объявления. Тут можно найти дешёвое жилье, которое изъяли у собственников и выставили на продажу за долги.
Так в начале июня на сайт выложили 824 объекта жилой недвижимости, разбросанной по всей Испании, сообщает телеграм-канал "Недвижимость в Испании". Здесь можно найти недорогие квартиры и дома, в том числе на побережье. Например, квартира на Тенерифе продаётся всего за 66 749 евро, дом в Гандии — за 86 000, а апартаменты в Пальме-де-Майорка — за 91 882 евро.
Ссылка на официальный сайт BOE