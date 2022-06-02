Русские клиенты взяли в испанских банках ипотеку на сотни миллионов евро

Последние новости Испании на русском языке
Россияне, украинцы и белорусы взяли в испанских банках ипотечные кредиты на сотни миллионов евро. Речь идёт о заёмщиках, которые не живут в Испании.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", больше всех выдал банк Sabadell — 400 млн евро. Как сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам, это 0,25% от всех кредитов, выданных банком к настоящему моменту. Все кредиты выданы на объекты недвижимости, находящиеся на территории Испании.
Другие банки тоже выдавали россиянам, украинцам и белорусам ипотеку, но не в таких объёмах. Так, CaixaBank одобрил кредиты на 185 млн евро, а Santander — на 80 млн. BBVA выдал 58 млн, а Abanca — 25 млн.