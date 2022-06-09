В Испании члены ТСЖ смогут отлучать должников от бассейна

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Товарищество собственников жилья в Испании (la comunidad de vecinos) сможет самостоятельно ограничивать в правах должников. Тем, кто не платит по счетам, могут, например, запретить пользоваться общим бассейном.
Соответствующими полномочиями владельцев обеспечит новый Закон о восстановлении жилья. Он был обнародован ещё в октябре прошлого года, но сейчас правительство внесло в него некоторые поправки. Об этом сообщает телеграм-канал "Недвижимость Испании".