В Испании выставили на продажу имение с дворцом, лесами и горами

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В Андалусии выставили на продажу дворец с видом на море, окружённый роскошными садами. За 14,95 млн евро.
Площадь имения — почти 160 тысяч квадратных метров. Оно расположено между Марбельей и Сотогранде. Кроме непосредственно дворца площадью 2 700 квадратных метров, на территории имения есть леса, горы и сады, удостоенные премии Королевского ботанического сада в 1959 году. Ещё есть теннисный корт, два открытых и один закрытый бассейн, сауны, джакузи, тренажерный зал, винный погреб, пещера, гараж на пять автомобилей.
Помимо самого дворца, также есть гостевой дом площадью 220 квадратных метров и дом для охраны (170 метров).
Дворец находится в непосредственной близости от порта, пляжей Сотогранде и полей для гольфа.