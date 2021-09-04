Аренда в Испании подешевела, особенно в Мадриде и Барселоне

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Аренда в Испании за год (август к августу) подешевела на 6,7% — до 10,7 евро за метр в среднем. За месяц цены снизились на 0,3%.
Сильнее всего в годовом исчислении упали цены в Мадриде (9,3%) и Барселоне (8,5%). Такие данные приводит телеграм-канал «Недвижимость в Испании» со ссылкой на портал Idealista. При этом за последний месяц цены в этих городах, напротив, чуть подросли: на 0,5% и 0,2% соответственно. Также за год ощутимо снизились цены в Паленсии (на 5%), Пальме (на 5%), в Малаге (4,6%), Бильбао (2,3%) и Аликанте (2,3%).
Есть и города, где цены за год выросли: Уэска (на 8,1%), Сориа (8%), Самора (7%), Альбасете (6,7%), Мелия (5,4%), Витория (4,2%) и Альмерия (4%).