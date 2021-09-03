Эксперты ожидают рост иностранных инвестиций в испанскую недвижимость

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Эксперты, опрошенные порталом Idealista, сходятся во мнении, что с постепенным открытием границ и возвращением свободы перемещения инвестиции иностранцев в недвижимость Испании будут расти.
Раф Джекобс, руководитель в Inspire Property Experts, отмечает, что даже во время пандемии падение инвестиционной активности оказалось не столь драматичным, как ожидалось. Например, покупатели закрывали удалённо сделки, намеченные ещё в 2019 году. По его наблюдениям, иностранцы в основном покупают новое жильё на побережьях Коста-дель-Соль и Коста-Бланка. Эксперт ожидает рост инвестиций в период с сентября по декабрь.
В свою очередь глава Ассоциации риелторов Каталонии Анна Пуигдеваль говорит: «Мы ожидаем тех же инвестиций, что и до пандемии — примерно 13% от всей купленной в Испании недвижимости придётся на иностранцев. Во время пандемии этот показатель снизился до 11%». По её словам, британцы, французы и немцы — основные покупатели курортной недвижимости. А марокканцы — основного жилья.
А вице-президент Испанской ассоциации покупателей недвижимости Монтсе Морено отмечает, что сейчас основной объём иностранных инвестиций приходится на фонды, которые ищут возможности для выгодных вложений на лояльном посткризисном рынке. А за ними последуют и частные инвесторы, уверена она.