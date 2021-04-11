В Испании сквоттеры захватывали чужое жилье и продавали его

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Национальная полиция Испании обезвредила преступную группу, которая занималась захватом чужого жилья для его последующей продажи или сдачи в аренду.
Банда действовала на территории провинции Малага. Задержаны трое членов группировки: две женщины и мужчина. Все они — испанцы в возрасте от 29 до 32 лет.
Расследование началось после того, как в полицию поступило заявление от хозяина квартиры, к которому пытались вломиться, когда он был внутри. Вскоре полицейские вышли на след преступников. Выяснилось, что это сквоттеры. Как правило, они выбирали для захвата банковскую недвижимость, заселялись в нее и пытались продать или сдать в аренду.
Один из захватчиков выдавал себя за риелтора. Он находил потенциальных покупателей или квартиросъемщиков и узнавал их предпочтения. Затем злоумышленники подбирали на сайтах подходящий объект, желательно, в собственности какого-нибудь банка. Убедившись, что в квартире никто не живет, они взламывали дверь и проникали внутрь. Иногда выносили оттуда ценные вещи. Затем квартиру показывали клиенту, брали у него предоплату (обычно от 600 до 1000 евро) и вручали ему ключи.