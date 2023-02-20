В Испании растёт спрос на аренду жилья со стороны иностранцев

По данным аналитиков Idealista, спрос на аренду жилья со стороны иностранцев растёт и по итогам 2022 года на долю таких арендаторов приходилось почти 15% всех сданных объектов.

По данным аналитиков Idealista, спрос на аренду жилья со стороны иностранцев растёт и по итогам 2022 года на долю таких арендаторов приходилось почти 15% всех сданных объектов. Чаще всего иностранцы ищут жильё в Аликанте. Каждый четвёртый квартиросъёмщик здесь — иностранец. Также популярны Валенсия, Пальма-де-Майорка и Малага (от 22% до 24%). Но что интересно: чаще всего снимают жильё не русские. И не украинцы. В Аликанте это американцы. А в Барселоне — французы. В Малаге — тоже американцы. А на Майорке — немцы.

Меньше всего иностранных арендаторов в Сории, Гвадалахаре, Саморе и Уэске.