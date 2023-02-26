10 тысяч евро за квартиру в Испании

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В Испании — очередная распродажа банковской недвижимости. На этот раз от BBVA. 410 объектов разбросаны по всей стране. Квартиры, дуплексы и дома. Цены начинаются с 10 тысяч евро.
За эти деньги (10 200 евро) можно купить 53-метровую квартиру в городке Талавера-де-ла-Рейна (Толедо). Две спальни, гостиная, кухня и ванная. Дом — на фото.
А за 10 300 евро продаётся 41-метровая квартирка в Лериде (Каталония) в районе Мариола.
Всего за 10 600 евро можно стать хозяином домика в Пуэртольано (Сьюдад-Реаль). 78 квадратных метров.
Объекты выставлены на сайте агентства Haya Real State.