Банк BBVA устроил распродажу квартир в Испании дешевле 60 тысяч евро

Банк BBVA выставил на продажу 450 объектов жилой недвижимости: квартиры, дуплексы и дома. Они стоят меньше 60 тысяч евро и расположены по всей Испании.

В некоторых случаях речь идёт о суммах около 30 тысяч за квартиру. Причём банк предлагает взять ипотеку. Или вот, например, квартира в Байлене (Хаэн, Андалусия). 79 квадратных метров. На втором этаже здания 1971 года постройки. Три спальни, кухня, балкон. Продаётся за 19 100 евро. Или дом в Онде (Кастельон, Валенсия) за 31 400 евро. Или квартира в Торревьехе за 57 тысяч (на фото).

Но стоит помнить, что это банковская недвижимость, которая была изъята у собственников за долги.

Объекты выставлены на сайте агентства Haya Real State, которое занимается реализацией банковской недвижимости.