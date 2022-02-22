В Испании распродают жильё со скидками до 40%

В Испании проходит распродажа жилой недвижимости со скидками до 40%. Акцию под названием «Начните год в доме своей мечты» организовал банк Unicaja и агентство Haya Real Estate.

Всего по сниженным ценам выставлено на продажу более 1350 объектов недвижимости, в том числе 500 квартир и домов вторичного рынка и более 350 совершенно совершенно новых, а также другие объекты, например, гаражи и складские помещения. 62% от общего числа составляют жилые объекты, еще 23% — парковочные места, 13% — складские помещения.

Большая часть выставленной на продажу недвижимости расположена в столицах провинций, спальных районах и небольших городах, расположенных в основном в Кастилии-Ла-Манча (более 1000 единиц) и Валенсийском сообществе (более 200).

Много объектов в провинциях Толедо (более 780), Сьюдад-Реаль (180), Кастельон (180) и Альбасете (более 40). Однако есть также варианты в таких провинциях, как Астурия, Кантабрия, Саламанка, Валенсия, Аликанте, Мурсия, Касерес и Бадахос.

Есть дома, расположенные в сельской местности, цены на которые стартуют от 15 000 евро. А самые дорогие квартиры продаются по цене от 130 000 до 150 000 евро.