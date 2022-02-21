Иностранцы активизировались на рынке испанской недвижимости

По данным регистраторов недвижимости, спрос со стороны иностранных покупателей на рынке жилья значительно вырос в конце прошлого года. В четвертом квартале 2021 года 12,6% всех покупок жилья в Испании приходилось на иностранных граждан. Британцы снова лидируют среди иностранцев по приобретению домов и квартир в Испании, опережая немцев. А Балеарские острова, Канарские острова и Валенсийское сообщество остаются самыми популярными направлениями.

Улучшение эпидемиологической ситуации и восстановление мобильности в испанских аэропортах способствовали увеличению сделок с жильем среди иностранцев в последний квартал прошлого года. «Относительный контроль над ситуацией в области здравоохранения во второй половине года, сопровождающийся заметным увеличением международной мобильности, привел к возвращению иностранного спроса со стороны нерезидентов», - говорят в Коллегии регистраторов собственности.

Согласно данным реестра, в четвертом квартале 2021 года в Испании было совершено около 144 000 продаж квартир и домов. Из них иностранными гражданами куплено 12,6%, то есть около 18 150 объектов. На национальном уровне основными покупателями были британцы (2219), немцы (1953), французы (1336), марокканцы (1024), бельгийцы (983) и шведы (937). Британцы снова вернули себе лидирующие позиции после того, как в прошлом году первенство перешло к немцам.

По регионам наибольшее количество покупок жилья иностранцами было зарегистрировано на Балеарских островах (38,9%), Канарских островах (25,9%), Валенсийском сообществе (24,3%), Мурсии (17,5%), Андалусии (13%) и Каталония (12,7%).

31 провинция улучшила свои квартальные процентные данные по доле операций с иностранными клиентами. И прежде всего Аликанте (39,3%), Балеарские острова (38,9%), Малага (30,6%), Санта-Крус-де-Тенерифе (28,8%), Жирона (27%), Лас-Пальмас (22,2%), Мурсия (17,5%), Альмерия (17%), Кастельон (13,2%) и Таррагона (12,5%).

«Наиболее интенсивные улучшения были зарегистрированы в прибрежных районах», — добавляют нотариусы. По из словам в дальнейшем все будет зависеть от «развития ситуации в области здравоохранения и международной мобильности».