В Испании распродают недвижимость по случаю Чёрной пятницы

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В Испании по случаю Чёрной пятницы распродают 1400 объектов недвижимости со средней ценой 87 тысяч евро и средней площадью 110 квадратных метров.
Акцию проводит компания Solvia. Средняя цена квадратного метра распродаваемого жилья составляет 791 евро. Больше всего объектов сосредоточено в Валенсии и Каталонии. Также есть квартиры в Андалусии, Мадриде, Кастилии-и-Леоне, Мурсии, Кастилии-ла-Манче, Астурии, Галисии, Эстремадуре, Арагоне и на Канарских островах.
Помимо жилья, Solvia также распродаёт гаражи, коммерческие помещения, офисы, складские помещения и земельные участки. Средняя цена гаража — 7400 евро (18 квадратных метров). Офис площадью 209 квадратных метров можно купить за 117 800 евро. А земельный участок — за 132 500 евро.