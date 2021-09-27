В Испании распродают квартиры по цене от 24 тысяч евро

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Компания Aliseda Inmobiliaria выставила на продажу банковскую недвижимость — около тысячи объектов с ценами от 24 тысяч евро. Это новые квартиры и дома, разбросанные по всей Испании.
Самый дешёвый объект — трёхкомнатная квартира в провинции Толедо за 23 610 евро. А самая дорогая — дуплекс в Мадриде за 1 680 150 евро.
Также много квартир не дороже 50 тысяч евро в Толедо, Гвадалахаре, Авиле, Кастельоне, Валенсии, Луго, А-Корунье, Лериде, Ла-Риохе, Альмерии, Мурсии, Гранаде, Саламанке, Саморе.