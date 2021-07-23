В Испании продают парковочные места со скидками в 70%

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В Испании идёт распродажа гаражей и парковочных мест со скидками до 70%. Всего на продажу выставлено около 1000 таких объектов. Акцию проводит компания Casaktua.
Специалисты отмечают, что покупка гаража или места на стоянке может быть очень выгодным вложением, так как такие объекты практически не требуют завтра на обслуживание, но очень хорошо сдаются в аренду, особенно если правильно выбрать место. А низкий порог входа отлично подходит для начинающих инвесторов.
Средняя цена гаража из этого списка составляет 3800 евро. В основном объекты расположены в регионах Андалусия (180), Кастилия-Ла-Манча (150), Мадрид (130), Арагон (120), Ла-Риоха (110), Валенсия (80) и Каталония (60).