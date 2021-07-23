Назван лучший цвет интерьера для быстрой продажи квартиры

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Испанский портал о недвижимости Idealista пишет о влиянии цвета на скорость продажи жилья.
По словам экспертов, цветовая гамма в интерьере может с первых секунд сформировать у потенциального покупателя желание владеть именно этой квартирой или домом. Цвета способы вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. И главный совет здесь — не навязывать свои вкусы, особенно если это какие-то нестандартные и яркие решения. Например, далеко не всем понравятся синие стены…
Самый выигрышный цвет при продаже объекта — белый. Он ассоциируется с чистотой и обновлением. Как раз то, что нужно при смене жилья. Кроме того, он визуально увеличивает пространство и наполняет его светом.
Итак, белый цвет — лучший при продаже квартиры. Но если вы по каким-то причинам от него отказываетесь, отдавайте предпочтение нейтральным оттенкам. Стены должны быть похожи на холст, который покупатель наверняка захочет «раскрасить» по своему вкусу. Это может быть, например, бежевый цвет или цвет слоновой кости.
И, конечно, можно смело смешивать белый цвет с любым нейтральным.