Каталония лидирует по ценам на жильё в испанских новостройках

Последние новости Испании на русском языке
Испанское общество оценщиков опубликовало исследование рынка нового жилья в Каталонии за первую половину 2021 года.
По итогам полугодия, провинция Барселона является лидером роста цен на новое жилье в Каталонии (+ 0,5%). Далее следуют Жирона (+ 0,2%), Лерида (+ 0,2%) и Таррагона (+ 0,1%). При этом в последних трёх провинциях рост оказался меньше, чем в среднем по стране (+ 0,4%).
При этом Каталония является автономным сообществом с самой высокой средней ценой на новое жилье по состоянию на июнь 2021 года (3992 евро за квадратный метр). Далее следуют Мадрид (3682 евро), Страна Басков (2762 евро), Балеарские острова (2176 евро) и Наварра (1916 евро).
А сам город Барселона признан столицей провинции с самой высокой ценой на новое жильё (4501 евро).
При составлении отчёта учитывалась стоимость 30 тысяч выставленных на продажу объектов в 2900 новостройках.