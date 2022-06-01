В Испании продают целую деревню за 160 тысяч евро

За 160 тысяч евро можно купить средненькую квартирку в Мадриде или Барселоне, а можно — целую деревню в Галисии.

Деревня небольшая, всего три дома. Зато все три — каменные и старинные (им больше 100 лет). Самый большой — 300 квадратных метров. Два других — 280 и 140 квадратов. А площадь участка и вовсе огромная — 2,5 гектара. В деревне сохранилось 200-летнее зернохранилище, конюшня, погреба.

Деревня находится в провинции Луго и расположена практически на знаменитом паломническом маршруте Путь Святого Иакова. А значит, у неё есть неплохие туристические перспективы. К тому же неподалёку — один из самых необычных пляжей Испании Playa de las Catedrales.