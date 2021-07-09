В Испании продают 200 квартир у моря по цене от 50 тысяч евро

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Компания Aliseda Inmobiliaria выставила на продажу 200 квартир в Испании возле моря на первой линии по сниженным ценам.
Это новые объекты, расположенные на берегу Средиземного моря и Атлантического океана в автономных сообществах Андалусия, Мурсия, Канарские острова, Валенсия, Галисия, Астурия и Каталония.
Цены стартуют от 50 тысяч евро. Например, 72-метровую квартиру с двумя спальнями рядом с пляжем в Орихуэле (Аликанте) можно купить за 65 тысяч евро. А подобную 67-метровую квартиру на Канарских островах — за 67 тысяч.
Ранее эта же компания выставила на продажу более 4000 гаражей и парковочных мест со скидками до 30%.