В Испании построят малоэтажный город будущего

Между испанскими провинциями Мадрид и Сеговия, недалеко от муниципалитета Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаэль, будет построен «умный город». Деньги на строительство (на начальном этапе это 50 млн евро) предоставит британский фонд RoundShield, под управлением которого находится 2,5 млрд евро.
Городок расположится в часе езды от испанской столицы и будет состоять из 5000 частных домов. Кроме того, на территории поселения будет гостиничный комплекс, спортклуб, поля для гольфа, собственное озеро и ещё много всего. Город будет буквально напичкан самыми современными технологиями. За бесперебойную связь и сверхбыстрый Интернет будет отвечать новейшая сеть 5G, а электроэнергией жителей обеспечат солнечные станции. В городе будут оборудованы удобные заурядные станции для электрокаров, организован собственный коворкинг. А ещё торговый центр, бассейн, церковь, рестораны, библиотека, спортивные площадки.
Для пожилых жильцов разрабатывается специальное предложение «всё включено». Оно будет включать инженерное поддержание дома, уборку, медицинское обслуживание, питание, различные кружки и т.д. Плата за такой пакет услуг будет взиматься ежемесячно.
Продажи начнутся уже в следующем году. Рабочее название проекта — Aster District.Темы: Недвижимость Мадрид