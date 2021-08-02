Вторичная недвижимость в Испании подорожала почти на 9% за год

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Цены на вторичную недвижимость в Испании выросли на 0,5% в июле. Средняя стоимость квадратного метра составила 1826 евро, сообщает аналитический отдел портала Idealista. При этом за последний квартал цены выросли на 1,8%, а за год (по сравнению с июлем 2020 года) — на 8,9%.
Лидерами роста цен в июле стали Балеарские острова (1,2% за месяц). За ними следуют Андалусия (1,1%), Валенсия (1%), Страна Басков (0,7%), Ла-Риоха и Канарские острова (по 0,5%), Арагон (0,4%), Мадрид (0,3%) и Кастилия-и-Леон (0,1%). В Мурсии цены не изменились, а в остальных регионах слегка снизились.
Самая дорогая вторичка по итогам июля находится на Балеарских островах (3 208 евро за квадратный метр), за ними следует Мадрид (2 954 евро).
Самое дешёвое жилье можно найти в автономных сообществах Кастилия-ла-Манча (875 евро), Эстремадура (925 евро) и Мурсия (1056 евро).
В Барселоне цены на месяц не изменились и остаются на уровне 3989 евро за квадратный метр. В Аликанте — снизились на 0,4% до 1463 евро.