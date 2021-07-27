В Испании для спасения деревень запускают реалити-шоу 

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В Испании появилось новое реалити-шоу — Ruralmind. В нём около 40 сельских предпринимателей будут соревноваться, генерируя идеи для возрождения сельской жизни.
Шоу будет транслироваться на платформах Twitch и YouTube с 13 по 31 октября. Оно будет состоять из 20 эпизодов. Локацией станут три сельских района: Санта-Эулалия-де-Гальего (Сарагоса, Арагон), Вильяррин-де-Кампос (Самора, Кастилия-и-Леон) и Вильянуэва-де-лос-Инфантес (Сьюдад-Реаль, Кастилия-Ла-Манча). Как сообщает noticia.ru, в каждом из населённых пунктов, где будет проходить Ruralmind, определят победителя, который получит приз в размере 3000 евро. Кроме того, один из трёх муниципалитетов получит ещё 2000 евро на реализацию проекта по возрождению.
Реалити-шоу начнётся с выбора наставников. Им предстоит оценить присланные проекты и выбрать лучшие. У конкурсантов будет не больше двух минут, чтобы произнести пламенную речь и убедить наставников. «Единственное требование к представлению любой бизнес-идеи — это возможность ее развития в городах с населением менее 5 000 человек», - поясняют авторы проекта.