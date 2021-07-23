Испанцы стали активно брать ипотечные кредиты

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В Испании резко выросло число выданных ипотечных кредитов. В мае испанцы оформили 35 225 таких соглашений, что на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выдаваемых ипотечных кредитов наблюдается уже третий месяц подряд. В марте, например, он составил 35,1%. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).
В мае выросла и средняя сумма кредита (на 5,4% до 133 611 евро). Всего за месяц было выдано ипотечных кредитов на общую сумму в 4,706 млрд евро (на 44,8% больше).
Больше всего брали ипотеку в Андалусии, Каталонии и Мадриде.