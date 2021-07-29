Аналитики советуют инвесторам вкладываться в недвижимость Мадрида

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Цены на элитную жилую недвижимость в Мадриде вырастут на 3% в 2021 году и на 6% в 2022-м. Это отражено в прогнозах, подготовленных консалтинговой компанией Knight Frank.
Компания включила испанскую столицу в число городов, где тенденция к росту цен на элитную жилую недвижимость будет наиболее заметной. Сейчас Мадрид занимает девятое место в международном рейтинге инвестиционных возможностей Knight Frank.
Среди факторов, которые делают его таким привлекательным местом для инвесторов, выделяется то, что он является основным двигателем экономики Испании и одним из городов с лучшими прогнозами восстановления экономики в стране.
Кроме того, это столица одной из крупнейших стран Европы с прекрасной транспортной инфраструктурой, великолепным медицинским обслуживанием и первоклассными образовательными центрами.
Аналитики утверждают, что существует высокий спрос на жильё хорошего качества в Мадриде как на внутреннем, так и на международном рынках. В Knight Frank со ссылкой на нотариусов сообщили, что в первом квартале 2021 года было закрыто 17 917 сделок в секторе жилой недвижимости в Мадриде. Это на 11,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, который тоже был отмечен выдающимся ростом.
«Мадрид - очень привлекательное направление для инвестиций в сектор жилой недвижимости. Испанская столица - это современный городской центр с динамичным обществом и космополитическим характером», - пояснил Карлос Замора, представитель Knight Frank.
Что касается общемирового рейтинга инвестиционной привлекательности, то первое место занимает Сидней. В 2021 году элитная недвижимость здесь подорожает на 10%, а в 2022-м — на 7%.