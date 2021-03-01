В Испании дешевеет аренда жилья

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В феврале цены на аренду жилой недвижимости в Испании упали на 1,2% и составили в среднем 10,8 евро за квадратный метр. За квартал аренда стала доступнее на 3%, сообщает аналитическая служба портала Idealista. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены уменьшились на 2%.
В феврале (по сравнению с январем) цены упали в Стране Басков, Валенсии, на Балеарских островах, в Мадриде, на Канарах, в Арагоне, Каталонии, Галисии и Андалусии. И немного подросли в Эстремадуре, Кастилии-и-Леоне, Мурсии, Кантабрии, Кастилии-ла-Манче, Астурии, Наварре и Риохе.
Мадрид остаётся самым дорогим регионом для аренды недвижимости (13,9 евро за квадратный метр). На втором месте Каталония (13,5 евро). Далее следуют Страна Басков (12,2 евро) и Балеарские острова (11,3 евро).
Дешевле всего снять жилье в Эстремадуре (5,4 евро за квадрат) и Кастилии-ла Манче (5,8 евро).
Самыми дорогими городами остаются Мадрид и Сан-Себастьян (по 14,6 евро).