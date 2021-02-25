Власти Барселоны выкупили три здания, чтобы не выселять оттуда малоимущие семьи

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Муниципальные власти выкупили три здания в Барселоне в районе Орта. Это позволит избежать выселение 45 живущих здесь малоимущих семей.
Здания обошлись городскому бюджету в 1,4 млн евро. Они требуют реконструкции, которая будет стоить ещё 4,4 млн. Этим вопросом займутся организации, занимающиеся социальным жильём, и фонд Cohabitac.
На эти объекты положили глаз так называемые «фонды-стервятники», и если бы не быстрое решение городских властей, они выкупили бы их.