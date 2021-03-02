Цены на дома в Испании растут быстрее, чем на квартиры

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В январе 2021 года цены на вторичную недвижимость в Испании выросали на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года. И составили, по данным аналитиков Idealista, в среднем 1 786 евро за квадратный метр. Больше выросли в цене частные дома, чем квартиры.
Так, цены на дома в Испании выросли на 3,2% в годовом исчислении в среднем до 1547 евро за квадрат, в то время как цены на квартиры остались практически на том же уровне и поднялись только на 0,7% до 1888 евро.
Согласно официальным данным «Евростата», в Испании многоквартирные дома преобладают (64,6%) по сравнению с домами на одну семью (35,3%). А в городах 84,8% населения живет в квартирах.