В год пандемии иностранцы купили в Испании 47 500 тысяч квартир и домов

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Пандемия коронавируса и закрытые границы привели к падению почти на 25% числа купленных иностранцами объектов недвижимости в Испании. При этом продажи в целом (с учетом покупателей-испанцев) упали на 17%.
По данным регистраторов, в 2020 году иностранцы купили в Испании 47 500 домов и квартир, что составляет 11,3% от общего числа операций. Всего продано 419 898 объектов.
Самыми популярными регионами у иностранных покупателей испанской недвижимости продолжают оставаться побережье Леванта (в основном Валенсия), Балеарские и Канарские острова. Меньше всего иностранцы интересуются такими регионами, как Галисия, Эстремадура и Астурия.
Больше всего покупают в Испании британцы, за ними следуют французы, немцы и марокканцы.