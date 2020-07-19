В Астурии не могут продать живописную деревню за 2 млн евро

Один из самых необычных объектов недвижимости, выставленных на портале Idealista — небольшая деревня в Астурии. Уже два года для неё не могут найти покупателя. И вот продавец решил существенно снизить цену — с 2,37 млн евро до 1,87 млн.
Что получит покупатель за эти деньги? Во-первых, живописные виды. Деревушка окружена полями, лесами, горами. Из домиков открываются великолепные виды на горный массив Пикос-де-Эуропа. Во-вторых, 13 гектаров земли, 1115 квадратных метров построек, в том числе 950 — жилых.
В деревне стоят 12 домов. В основном это добротные сельские домики из камня с 2 — 4 спальнями, гостиной, столовой и кухней. Около 20 лет назад все постройки были отремонтированы и обновлены. Также есть 12 участков под застройку и большая парковка.
Сейчас вся деревушка превращена в отель на 48 мест. Но продавец уверен, что объект уникален и его можно развить в нечто большее.
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